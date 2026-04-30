Путин пока не принял решения по часам перемирия на День Победы

Президент России Владимир Путин еще не определил точное время перемирия в зоне СВО в честь Дня Победы. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы.

«Речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось», — сказал Песков.

Ранее Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил о террористических методах украинских властей, которые наносят удары по гражданским объектам. Российский президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, но Москва стремится к этому через политико-дипломатические методы.