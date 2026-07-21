Россия не ждет, что отношения с Великобританией улучшатся при новом премьере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Бернэм вступил в должность премьер-министра 20 июля. Монарх вручил новому главе правительства мандат на формирование кабинета министров.

Сразу после вступления в должность Бернэм заявил, что продолжит поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Он пообещал в первую очередь провести телефонный разговор с лидерами Украины и США.

Энде Бернэм стал седьмым премьером Британии всего за десять лет.