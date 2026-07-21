Сегодня 02:24 Власть сменилась, позиция осталась. Почему премьером Британии выбрали Короля Севера Энди Бернэма Политолог Войко: антироссийские действия Лондона при Бернэме будут нарастать Мир

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Всего за 10 лет Великобритания поменяла шестерых лидеров. Седьмым стал Энди Бернэм, прозванный Королем Севера. Его политические убеждения сформировала поездка в зоопарк, а теперь он обещает изменить страну навсегда. Зачем Бернэм в первый же день у власти позвонил в Киев и почему его правление может стать серьезной проблемой для Украины?

Как Эпштейн похоронил Стармера Полномочия Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании завершились досрочно. Счет политику выставила его собственная партия: экономика страны буксовала, перемен избиратели не увидели, рейтинги падали. Добавила огня история с Питером Мандельсоном — Стармер направил его послом в Вашингтон. Вскоре всплыли давние связи Мандельсона с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Посол получал от него деньги и передавал конфиденциальную информацию. Скандал ударил по всей команде Стармера. Подали в отставку глава аппарата и руководитель пресс-службы Даунинг-стрит, лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар публично призвал премьера уйти. Сторонники «левых» припомнили политику позицию по Газе и отказ от налога на богатых. Правые консерваторы были недовольны миграцией.

Фото: Rick Gold/Capital Pictures / www.globallookpress.com

Почему премьером Британии выбрали Бернэма Бернэм еще весной пытался баллотироваться в местный парламент. Соратники Стармера в исполкоме не рискнули пускать столь сильного соперника в Вестминстер. Лейбористы поплатились за это немедленно: округ, которым партия владела годами, достался зеленым, Reform UK пришла второй. Урок усвоили — когда депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс сложил мандат, Бернэму наконец дали дорогу. В середине июня он разгромил кандидата от Reform UK Роберта Кеньона и вернулся в парламент. Всего через четыре дня Стармер подал в отставку, в партии начались выборы нового лидера. Влияние Бернэма оказалось настолько велико, что все его соперники сняли свои кандидатуры. «Бернэм фактически уже был спикером лейбористов. Пытался гасить противоречия в партии, выступал как компромиссная фигура. Его заявления по миграции смотрелись резко, на контрасте со Стармером», — отметила в беседе с 360.ru политолог и доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Фото: Heathcliff O’Malley/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Премьер-министр из зоопарка Бернэму 56 лет, он родился в Ливерпуле в семье инженера и медсестры, детство провел в тихом городке Калчет. Средний из трех братьев, воспитанный в ирландской католической семье, он учился в католической школе, а затем изучал английскую литературу в Кембридже. Всю политическую карьеру будущего Короля Севера предопределила обычная поездка в зоопарк. Машина Бернэмов ехала за автомобилем, на заднем бампере которого красовался популярный тогда стикер: «Не вините меня, я голосовал за лейбористов». Девятилетний Энди, как писал Sky News, засыпал отца вопросами. Это вылилось в глубокий разговор о политике Маргарет Тэтчер, безработице и защите прав рабочего класса. В партию Бернэм вступил подростком. Он успел поработать помощником депутата, затем избрался в парламент и быстро продвинулся по карьерной лестнице. При Тони Блэре и Гордоне Брауне политик успел побывать младшим министром внутренних дел, главным секретарем казначейства, министром культуры и, наконец, министром здравоохранения.

Фото: Ian Gavan/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Почему Бернэма прозвали Королем Севера На посту министра культуры Бернэм отличился. Он выступил на 20-й годовщине давки на стадионе Хиллсборо, где погибли 96 болельщиков, политика освистали их родственники. Неожиданно для всех, Энди Бернэм от темы уходить не стал — напротив, он возглавил кампанию за пересмотр дела. В 2017 году Бернэм стал первым напрямую избранным мэром конгломерации Большого Манчестера. В разгар пандемии он открыто выступил против консервативного правительства Бориса Джонсона. Политик обвинил Лондон в пренебрежительном отношении к северным регионам страны. За эту бескомпромиссную битву с Даунинг-стрит пресса и жители Манчестера прозвали его Королем Севера. С тех пор Бернэм активно развивает идеологию реиндустриализации и децентрализации власти — критики считают, что такая позиция может еще больше разобщить Великобританию.

Фото: Ian Gavan/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Личная жизнь и хобби Энди Бернэма Со своей женой Мари-Франс ван Хел Бернэм познакомился в Кембридже в 1989 году. В семье трое взрослых детей — сын и две дочери. Главной страстью премьера остается футбол. Он преданный болельщик ливерпульского «Эвертона» и считает посещение матчей по выходным делом «государственной важности». Студенческие годы привили Бернэму любовь и к музыкальной сцене Манчестера конца 1980-х и начала 1990-х годов. Политик слушает Oasis, New Order и The Smiths, часто меняет строгие костюмы на джинсы и футболку. В юности Энди Бернэм захаживал и в легендарную Haçienda, о чем не слишком любит распространяться. Культовый клуб прославился не только прорывной музыкой, но и тем, что за право продавать в нем наркотики боролись десятки банд. Сейчас в свободное время политик выступает на благотворительных диджей-батлах против своего друга, мэра Ливерпуля Стива Ротерама.

Фото: Eddie Mulholland/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Скандалы Энди Бернэма Первый крупный скандал настиг Бернэма еще на посту министра здравоохранения. В 2009–2010 годах он занимал этот пост в разгар трагедии в больнице Стаффорда, где из-за многолетней нехватки персонала и халатности умерли сотни пациентов. Бернэма обвиняли в том, что он тормозил проведение полноценного публичного расследования. Еще серьезнее стала история с нападениями на детей в Рочдейле и Олдеме. Проверку по этим делам инициировал сам Бернэм, ее выводы публиковались с 2020 по 2024 год. Расследование подтвердило, что местные власти годами не обращали внимание на проблему. Итоги проверки не понравились многим критикам. В Reform UK назвали деятельность Бернэма неоднозначной — пострадавших почти не опрашивали, полноценного расследования на национальном уровне так и не провели.

Фото: Vickie Flores/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Зачем Бернэм позвонил Зеленскому Первый звонок из нового кабинета Бернэм сделал президенту США Дональду Трампу. Второй — главе киевского режима Владимиру Зеленскому. На публике премьер пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев. «Это будут мои первые звонки, и сегодня я со всей ясностью скажу Зеленскому, что ничего не изменится. Я буду с ним на все 100% <…> поддержка Британии нерушима и решительна. Он может на нее рассчитывать, и я так же буду лично помогать ему», — заявил Бернэм. Но обещать еще не значит жениться. На Бернэма с опаской смотрят даже политические обозреватели Украины — одна из местных популярных газет посвятила новому премьеру Британии подробный разбор. Здесь сочли, что уделять все внимание украинскому кризису политик не сможет — ему предстоит в первую очередь заняться внутриполитической ситуацией. В Sky News тоже напомнили, что Бернэм всегда позиционировал себя как политик, сосредоточенный на внутренней повестке. Лейбористам он обещал свести зарубежные визиты к минимуму ради решения британских проблем. Аналитики предположили, что звонки в Киев и Вашингтон Бернэму продиктовала необходимость компенсировать нехватку его личного внешнеполитического опыта. Звонок Зеленскому, по их мнению, должен был развеять опасения Киева относительно смены власти в Лондоне и подтвердить выполнение оборонного плана — притом, что Великобританию Бернэм принял с дырой в бюджете на миллиарды фунтов.

Фото: Simon Chapman/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

До Украины дела нет? Политолог Войко также предположила, что перед новым премьером встали прежде всего внутриполитические задачи. В первую очередь Бернэму придется разобраться с проблемой миграции. Здесь его возможности крайне ограничены из-за традиционно толерантной позиции самой Лейбористской партии. Кроме того, остро стоят вопросы экономики и внутренней социальной сферы. «Значительная часть финансов идет на украинское направление. Что, в таком случае, остается самим британцам? В стране растут тарифы на электроэнергию, отношения с США напряженные. Это влияет и на торговлю, и соответственно, на бюджет», — объяснила Евгения Войко. Политолог сочла, что больших изменений во внешней политике Великобритании Бернэм не добьется. Она напомнила, что новый премьер пришел к власти не через всенародные выборы, у него нет прямой электоральной поддержки и четкой программы.

Сама система британская пока не склонна к принципиальным изменениям. Доминирует мейнстрим: миграционная история, плюс абсолютно антироссийский, проукраинский внешнеполитический подход. Евгения Войко