Новый премьер-министр Британии в первую очередь позвонит Трампу и Зеленскому

Первые международные звонки нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэм будут адресованы американскому президенту Дональду Трампу и главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом клава кабмина заявил в интервью после вступления в должность, сообщили «Известия» .

«Я ясно дам понять сегодня президенту Зеленскому, что ничего не изменилось», — подчеркнул глава британского правительства. Он добавил, что Великобритания продолжит неколебимо поддерживать Киев.

Ранее 20 июля Кир Стармер сложил с себя премьерские полномочия. Бернэм получил из рук короля Карла III мандат на создание нового правительства.