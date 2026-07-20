Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании

Новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу короля Карла III.

Монарх вручил новому главе правительства мандат на формирование кабинета министров.

Ранее премьер-министр Кир Стармер объявил, что направляется на встречу с королем, чтобы подать в отставку. Он занимал пост в течение двух лет, с июля 2024 года.

Уход Стармера не был внезапным, еще в июне он заявил, что не будет баллотироваться на должность главы Лейбористской партии, которую занимал до этого. Его партийным преемником после 9 июля стал Энди Бернэм.