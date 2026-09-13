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    Песков разъяснил слова Путина о западных войсках на Украине

    Песков: Путин говорил о возможных ошибках Запада в заявлении о контингентах

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин, говоря о возможном вводе западных войск на Украину, предупреждал о вероятных ошибках. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщили«Известия».

    По словам пресс-секретаря российского лидера, глава государства указывал на последствия такого шага.

    «Он в целом говорил об ошибках, которые делаются и могут делаться. То, что заставляет европейцев думать о какой-то политической альтернативе», — сказал Песков.

    Представитель Кремля также отметил, что эту позицию Россия донесла до всего мира — и в первую очередь до Европы — в понятной и конкретной форме.

    Ранее Путин заявлял, что ввод европейских воинских контингентов на украинскую территорию будет означать объявление войны России.