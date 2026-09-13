Песков разъяснил слова Путина о западных войсках на Украине
Песков: Путин говорил о возможных ошибках Запада в заявлении о контингентах
Президент России Владимир Путин, говоря о возможном вводе западных войск на Украину, предупреждал о вероятных ошибках. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщили«Известия».
По словам пресс-секретаря российского лидера, глава государства указывал на последствия такого шага.
«Он в целом говорил об ошибках, которые делаются и могут делаться. То, что заставляет европейцев думать о какой-то политической альтернативе», — сказал Песков.
Представитель Кремля также отметил, что эту позицию Россия донесла до всего мира — и в первую очередь до Европы — в понятной и конкретной форме.
Ранее Путин заявлял, что ввод европейских воинских контингентов на украинскую территорию будет означать объявление войны России.