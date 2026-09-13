Песков разъяснил слова Путина о западных войсках на Украине

Песков: Путин говорил о возможных ошибках Запада в заявлении о контингентах

Президент России Владимир Путин, говоря о возможном вводе западных войск на Украину, предупреждал о вероятных ошибках. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщили «Известия» .

По словам пресс-секретаря российского лидера, глава государства указывал на последствия такого шага.

«Он в целом говорил об ошибках, которые делаются и могут делаться. То, что заставляет европейцев думать о какой-то политической альтернативе», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что эту позицию Россия донесла до всего мира — и в первую очередь до Европы — в понятной и конкретной форме.

Ранее Путин заявлял, что ввод европейских воинских контингентов на украинскую территорию будет означать объявление войны России.