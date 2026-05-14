Песков рассказал о судьбе уволенных губернаторов Белгородской и Брянской областей

Бывшим губернаторам Брянской и Белгородской областей Александру Богомазу и Вячеславу Гладкову предложат новые места работы. Такое заявление в интервью «Интерфаксу» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет предложено обязательно», — заявил Песков на вопрос журналистов о судьбе уволенных губернаторов.

Ранее президент принял отставки по собственному желанию Гладкова и Богомаза. На пост временного исполняющего обязанности главы Брянской области назначили выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука. Белгородскую область будет временно возглавлять участник программы «Время героев» Александр Шуваев.

Выборы глав Брянской и Белгородской областей назначили в Единый день голосования 20 сентября 2026 года. Решение о назначении избирательных кампаний региональные парламенты должны будут назначить не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.