Выборы глав Брянской и Белгородской областей назначили в Единый день голосования

Дата выборов новых глав Белгородской и Брянской областей — 20 сентября 2026 года, в Единый день голосования. Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в местных избирательных комиссиях.

Согласно федеральному закону, решение о назначении избирательных кампаний региональные парламенты должны будут назначить не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Сразу после этого начнется выдвижение кандидатов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз 13 мая ушли в отставку. Оба подали прошение об этом с формулировкой «по собственному желанию».

Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области власти назначили вице-губернатора Иркутской области генерала Александра Шуваева. Врио руководителя Брянской области стал Егор Ковальчук.