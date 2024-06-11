Песков рассказал, на каких самолетах летает Путин

Президент Владимир Путин совершает перелеты на надежной отечественной авиатехнике, которая обслуживается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию», — сказал он.

Песков уточнил, что любая техника в России, перевозящая людей, обслуживается на должном уровне.

По данным СМИ, Путин в июне планирует посетить Северную Корею и Вьетнам. Конкретные даты пока неизвестны. О грядущей поездке главы государства в КНДР стало известно еще в середине мая. Официальный представитель Кремля уточнил, что анонс визитов российского лидера в Северную Корею и Вьетнам произойдет тогда, когда для этого «настанет время».