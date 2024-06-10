Путин поедет в Северную Корею и Вьетнам в июне — СМИ

«Ведомости»: Путин посетит Северную Корею и Вьетнам

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. Об этом «Ведомостям» сообщил дипломатический источник.

По его данным, визит во Вьетнам может пройти уже в июне — вероятно, сразу после поездки в КНДР. То, что визит Путина в Пхеньян точно состоится и «активно готовится», изданию подтвердил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

Газета напомнила, что президент России лишь один раз ездил в Северную Корею, и это было еще в 2000 году. В сентябре 2023 года, посещая Россию, лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина в свою страну. В середине мая в Кремле отмечали, что подготовка к первому за много лет визиту туда ведется «своим ходом».

О том, что Владимир Путин вскоре поедет и во Вьетнам, в конце мая рассказали журналисты кремлевского пула. Точные сроки не назывались. Отмечалось, что идет подготовка к визиту.

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