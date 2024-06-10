Песков пообещал своевременно сообщить о визитах Путина в КНДР и Вьетнам

Кремль анонсирует визиты президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, когда для этого «настанет время», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

Представитель Кремля напомнил, что о заграничных визитах Путина объявляют по согласованию с руководством стран, которые он посещает.

«Поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления», — добавил Песков.

О том, что президент России последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам уже в июне, писали СМИ со ссылкой на дипломатические источники. О том, что визит в КНДР готовится, в Кремле информировали еще в середине мая. В конце мая журналисты кремлевского пула также рассказали о предстоящей поездке Владимира Путина во Вьетнам. Конкретные даты не назывались.