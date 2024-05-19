Песков рассказал о подготовке визита Путина в Северную Корею | 360°

Власть 19 мая 2024, 01:34 Песков рассказал о подготовке визита Путина в Северную Корею Песков: подготовка визита Путина в КНДР идет своим ходом РИА «Новости»

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Визит президента России Владимира Путина в КНДР находится в стадии подготовки. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Подготовка визита ведется своим ходом», — сообщил представитель Кремля.

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Песков также заявил, что правительство России взаимодействует с КНДР по природоохранным мероприятиям. Российского лидера пригласил лидер КНДР Ким Чен Ын, когда посещал Россию с визитом в сентябре прошлого года.

В апреле Ким Чен Ын прибыл на торжественное мероприятие, посвященное завершению строительства 10 тысяч квартир в Пхеньяне, на лимузине Aurus. Автомобиль корейскому лидеру подарил Путин.