«Идет подготовка». Путин посетит Вьетнам

Президент России Владимир Путин посетит Вьетнам. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА «Новости» в Telegram-канале.
«Идет подготовка визита», — передали они.
Точных сроков пока нет.
О том, что Путин посетит Вьетнам «в ближайшем будущем», говорил ранее посол России Геннадий Бездетко. Глава российского государства получил приглашение от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Вьетнам хорошим партнером России. По словам пресс-секретаря, отношения двух стран очень перспективны. При этом пресс-секретарь не смог дать конкретики о возможной поездке Путина во Вьетнам.