Песков ответил на вопрос о появлении Путина в армейском камуфляже
Песков: Путин посчитал необходимым надеть камуфляж для поездки в Курскую область
Президент России Владимир Путин счел необходимым надеть форму с армейским камуфляжем во время посещения пункта командования военной группировки в Курской области. Как сообщило РИА «Новости», так на вопрос журналистов о необычном виде главы государства ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Так посчитал Верховный главнокомандующий необходимым», — заявил он.
На последующую реплику журналистов, можно ли ожидать появления президента России в погонах, представитель Кремля напомнил, что у главы государства есть офицерское звание.
«Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос», — добавил Песков.
Президент России Владимир Путин посетил командный пункт курской группировки войск в минувшую среду, 12 марта, где провел совещание с командирами, а также заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала Валерия Герасимова о ситуации в регионе.
По итогам совещания глава государства поручил как можно скорее выдавить противника с территории Курской области и рассмотреть предложение о создании буферной зоны на российско-украинской границе.