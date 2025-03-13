Песков ответил на вопрос о появлении Путина в армейском камуфляже

Песков: Путин посчитал необходимым надеть камуфляж для поездки в Курскую область

Президент России Владимир Путин счел необходимым надеть форму с армейским камуфляжем во время посещения пункта командования военной группировки в Курской области. Как сообщило РИА «Новости» , так на вопрос журналистов о необычном виде главы государства ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Так посчитал Верховный главнокомандующий необходимым», — заявил он.

На последующую реплику журналистов, можно ли ожидать появления президента России в погонах, представитель Кремля напомнил, что у главы государства есть офицерское звание.

«Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос», — добавил Песков.

Президент России Владимир Путин посетил командный пункт курской группировки войск в минувшую среду, 12 марта, где провел совещание с командирами, а также заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

По итогам совещания глава государства поручил как можно скорее выдавить противника с территории Курской области и рассмотреть предложение о создании буферной зоны на российско-украинской границе.