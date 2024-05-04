Песков ответил на вопрос о дате визита Путина в Китай | 360°

Власть 04 мая 2024, 08:55 Песков ответил на вопрос о дате визита Путина в Китай Bloomberg: Путин прилетит в Китай 15–16 мая РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин собирается посетить Китай 15–16 мая, сообщило агентство Bloomberg. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию изданию.

Источники агентства заявили, что поездка в КНР на переговоры с ее председателем Си Цзиньпином станет первой после инаугурации Путина. При этом обозначенные даты могут «немного измениться».

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Песков в беседе с Bloomberg заверил лишь, что даты визита «будут обнародованы своевременно». При этом ранее Путин сам говорил, что намерен посетить Китай в мае.

Конкретики по возможной поездке президента РФ во Вьетнам тоже пока нет. Кроме того, не согласована дата давно запланированного визита Владимира Путина в Турцию. Как пояснял Песков в апреле, назначить ее не позволяет плотный график лидеров обеих стран.