Дату прибытия Путина в Турцию еще не согласовали | 360°

Мир 29 апреля 2024, 11:35 Дату прибытия Путина в Турцию еще не согласовали РИА «Новости»: дату визита Путина в Турцию не согласовали Пресс-служба Кремля

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Президента России Владимира Путина в Турции ждут в ближайшее время, но точной даты визита пока нет. Об этом сообщил РИА «Новости» дипломатический источник в турецкой столице.

«Пока ничего конкретного, надеемся, что в ближайшее время прояснится (дата визита — прим. ред.)», — рассказал собеседник агентства.

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Дату визита Путина в Турцию пока не согласовали из-за графика лидеров двух государств, объяснял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но Путин и турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают диалог по телефону.

Ранее визит президента Турции в США, запланированный на 9 мая, перенесли на более поздний срок. Об этом, по данным СМИ, попросил сам Эрдоган.