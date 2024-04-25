Путин запланировал поездку в Китай в мае | 360°

Власть 25 апреля 2024, 17:59 Путин запланировал поездку в Китай в мае Путин сообщил о планах отправиться в Китай в мае РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в мае. Об этом он сообщил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«В мае планируется визит в Китай», — сказал он.

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В начале апреля МИД России сообщал, что Путина ждут в Китае в 2024 году с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что отношения двух стран развиваются очень динамично в непростой международной обстановке, и выразил готовность к наращиванию стратегического взаимодействия и партнерских отношений.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что отношения с Россией становятся более устойчивыми, содержательными и зрелыми. По его словам, они прошли непростой путь за последние 75 лет. Также глава КНР заявлял, что его страна приветстствует стабильное развитие России под руководством Путина.