Песков не смог дать конкретику по возможной поездке Путина во Вьетнам | 360°

27 апреля 2024, 12:31
Песков не смог дать конкретику по возможной поездке Путина во Вьетнам
Песков: конкретики по возможному визиту Путина во Вьетнам пока нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на данный момент какой-то конкретики по срокам возможного визита Владимира Путина во Вьетнам. Об этом он проинформировал журналистов на очередном брифинге в субботу, 27 апреля.
«Нет, пока никакой конкретики на этот счет нет», — сказал Песков.
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Отдельно он отметил, что Вьетнам — хороший партнер России и двусторонние отношения стран очень перспективны.
«Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать», — добавил официальный представитель Кремля.
Несколькими днями ранее Путин объявлял о намерении посетить Китай в мае. Об этом глава государства рассказал в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
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