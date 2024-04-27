Песков не смог дать конкретику по возможной поездке Путина во Вьетнам | 360°

Мир 27 апреля 2024, 12:31 Песков не смог дать конкретику по возможной поездке Путина во Вьетнам Песков: конкретики по возможному визиту Путина во Вьетнам пока нет РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на данный момент какой-то конкретики по срокам возможного визита Владимира Путина во Вьетнам. Об этом он проинформировал журналистов на очередном брифинге в субботу, 27 апреля.

«Нет, пока никакой конкретики на этот счет нет», — сказал Песков.

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Отдельно он отметил, что Вьетнам — хороший партнер России и двусторонние отношения стран очень перспективны.

«Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать», — добавил официальный представитель Кремля.

Несколькими днями ранее Путин объявлял о намерении посетить Китай в мае. Об этом глава государства рассказал в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.