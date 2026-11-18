При нынешних руководителях Евросоюза его институты теряют значение. В европейской политике все большую роль играют личные качества и эмоции, рассказала ТАСС руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Она назвала верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен примерами нынешнего положения дел.

Кнайсль отметила, что при других руководителях эти структуры могли бы эффективнее взаимодействовать.

«Если бы это были другие люди, конечно, эти два института были бы коллегами», — объяснила бывший дипломат.

Она добавила, что раньше верила в европейскую интеграцию и устойчивость институтов, поскольку отдельные руководители сменяются, а правовые нормы должны сохраняться. Однако в последнее десятилетие происходит ослабление принципа верховенства права и роли европейских структур.

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