Песков опроверг сообщения иностранной прессы о визите Трампа в Москву на 9 Мая

Договоренностей о визите президента США Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы пока не достигнуто. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опроверг сообщение издания Le Point, которое утверждает, что Трамп посетит Россию 9 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. На вопрос, договорились ли стороны о визите, Песков заявил, что нет.

Трамп также отрицает, что поедет в Москву 9 мая. По его словам, он «и не собирался ехать». Его процитировало агентство Reuters.

Песков также отметил, что пока нет никаких договоренностей о встрече двух лидеров, есть только понимание, что она необходима. Также есть установка хорошо подготовить эту встречу, чтобы она была максимально результативной.