«Составит компанию Владимиру Путину». Стало известно, когда Трамп посетит Москву

Le Point: Трамп прибудет в Москву на празднование 9 мая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило французское издание Le Point .

«Как сообщили наши источники, 9 мая на трибунах Москвы должен появиться особенный гость: Дональд Трамп, который составит компанию Владимиру Путину», — написали журналисты.

Авторы статьи связали предполагаемую поездку американского лидера с переговорами об урегулировании между Россией и Украиной.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что интересы России и Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта совпадают. Также он заявил, что телефонная беседа российского и американского лидеров была исторической.