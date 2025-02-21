«Составит компанию Владимиру Путину». Стало известно, когда Трамп посетит Москву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило французское издание Le Point.
«Как сообщили наши источники, 9 мая на трибунах Москвы должен появиться особенный гость: Дональд Трамп, который составит компанию Владимиру Путину», — написали журналисты.
Авторы статьи связали предполагаемую поездку американского лидера с переговорами об урегулировании между Россией и Украиной.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что интересы России и Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта совпадают. Также он заявил, что телефонная беседа российского и американского лидеров была исторической.
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