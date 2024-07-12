Байден заявил об отсутствии веской причины для беседы с Путиным

Байден заявил, что не имеет веской причины для прямых переговоров с Путиным

Американский президент Джо Байден заявил, что пока не имеет веских причин для прямых переговоров с Владимиром Путиным. Однако глава Белого дома готов к разговору с российским коллегой. Об этом Байден сказал на на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, его процитировало РИА «Новости» .

«У меня нет веской причины говорить с Путиным сейчас», — высказался президент Соединенных Штатов.

По его мнению, Путин якобы немногое может сделать для «внесения каких-либо изменений в свое поведение». Однако Байден заверил, что готов встретиться с любым мировым лидером.

Он вспомнил, что в последний раз разговаривал с Путиным насчет договора о контроле над ядерными вооружениями в космосе. Однако, по словам Байдена, далеко эта беседа не зашла.

Также Байден высказался об ударах Украины по России. По его мнению, гипотетические атаки ВСУ по территории РФ, в том числе по Москве, не помогут республике.