Американский президент Джо Байден снова допустил нелепую оговорку. На саммите НАТО он предложил выступить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но назвал его Путиным, сообщило РИА «Новости» .

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден.

Спустя время он опомнился и решил «загладить» свою ошибку. Байден добавил, что намерен победить президента Владимира Путина. На этом же саммите он перепутал своего заместителя Камалу Харрис с предшественником Дональдом Трампом. Байден заметил, что вице-президент — достаточно квалифицированный политик, чтобы занять президентское кресло. Однако вместо Харрис он упомянул Трампа.

По данным газеты Daily Mail, сотрудники Белого дома долгие годы скрывали реальное состояние американского лидера. Однако их попытки утаить это от общества только усилили негативные реакции на его оговорки и провалы.