Путин прибыл в центр Улан-Батора на Aurus

Президент Владимир Путин приехал на Aurus в центр Улан-Батора. Там его встретил лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, сообщила пресс-служба Кремля.

Российского лидера приветствовал почетный караул и конная гвардия в «средневековых» мундирах.

Девочка в национальном костюме подарила Путину букет цветов. На фоне приезда президента прозвучали гимны Монголии и России, в центре города вывесили государственные флаги двух стран.

Ранее Путин прилетел в столицу Монголии на самолете. Telegram-канал «Смотри» опубликовал ролик с посадкой президентского борта в аэропорту Улан-Батора.

Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что Путин встретится с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом. Президенты обсудят ряд вопросов, связанных с региональными и международными темами. Визит российского лидера приурочили к победе Советской и монгольской армии над японскими солдатами около реки Халхин-Гол.