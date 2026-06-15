Патрушев раскрыл планы Запада по ударам по базам ВМФ России

Западные стратеги прорабатывают возможность нанесения превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, оппоненты надеются заблокировать российские корабли в базах и вынудить их с потерями прорывать блокаду, используя опыт мировых войн. Патрушев подчеркнул, что повторение такого сценария недопустимо и позволить заблокировать ключевые морские направления нельзя.

«И нужно понимать, что Запад готовится не просто к блокаде. Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам», — отметил политик.

Он призвал обеспечить рассредоточение сил и боевую готовность флота, способность противостоять беспилотникам, кибератакам и диверсиям.

Патрушев отметил, что российский ВМФ должен перехватывать инициативу и навязывать свою волю оппонентам у их берегов. В качестве удачного примера он привел проводку российских торговых судов в Ла-Манше, когда ни один британский корабль или самолет не попытался перехватить конвой.

Ранее командующий армией Германии призвал страну готовиться к войне с Россией.