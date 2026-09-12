Путин заявил о кардинальной трансформации мира

Путин заявил о повлиявшей на человечество трансформации мира

Мир вступил в эпоху глобальных преобразований, которые полностью меняют уклад жизни всего человечества. Об этом на заседании саммита БРИКС в Нью-Дели заявил президент России Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что в первую очередь меняются уклад жизни человека и качество окружающей среды, улучшается уровень медицины, а также трансформируются структура общества и демографическая карта мира.

Он подчеркнул, что баланс сил сместился в сторону постоянно растущих стран глобального Юга и Ближнего Востока.

Путин отметил, что против формирования многополярного мира выступили страны, которые привыкли делить мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли». При этом они не гнушаются использовать никакие средства, вмешиваются во внутренние дела независимых государств, разжигают старые конфликты, вводят санкции и тарифные войны.

Российский лидер добавил, что важно укрепить роль ООН в мировых делах и сохранить устав организации в качестве ключевого источника международного права.

«Считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому, в частности, помогло бы расширение ее Совета Безопасности представителями стран Азии, Африки, Латинской Америки», — объявил Путин.

Он добавил, что также нужно рассмотреть вопрос совершенствования глобальных институтов: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации с учетом новых экономических реалий и смещения деловой активности на развивающиеся рынки.

В ходе своего выступления на саммите БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что влияние и авторитет объединяющей страны организации вырос во всем мире. Глава государства отметил, что БРИКС продолжит работу на принципах добрососедства, равенства и взаимного учета национальных интересов.