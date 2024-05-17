Власть 17 мая 2024, 08:54 Партнерство России и Китая повысит уровень благосостояния народов — Путин Путин: партнерство России и Китая обеспечивает энергетическую безопасность РИА «Новости»

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Партнерство России и Китая надежно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов двух стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине, сообщило РИА «Новости».

«Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан», — сказал Путин.

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Вечером 16 мая Путин в ходе визита в Китай прибыл в Харбин, чтобы поучаствовать в форуме. В планах российского президента — встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Утром 17 мая Путин уже возложил цветы к Памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.

Первый день визита Путина в Китай прошел насыщенно. Сначала российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые продлились больше двух часов, а затем отправились на торжественный прием.

После главы государств посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами, в конце дня они неформально пообщались в резиденции Чжуннаньхай. Посещение Китая стало первой зарубежной поездкой Путина после инаугурации. Как отметил президент, отношения двух стран — прочные, основанные на взаимном уважении.