Китайский Шэньчжэнь украсили флагами и баннерами к саммиту АТЭС

Китайский Шэньчжэнь, где 18–19 ноября пройдет саммит АТЭС, украсили флагами и баннерами с символикой мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Вымпелы в городе повсюду: в аэропорту, на железнодорожных станциях и остановках городского транспорта, в метро и на фонарных столбах.

«Давайте соберемся в Шэньчжэне ради процветания Азиатско-Тихоокеанского региона», «Построение сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе для совместного процветания», гласят надписи на баннерах.

Кроме того, в воздушной гавани разместили специальную стойку информации и выделили отдельные зоны регистрации для участников саммита.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин встретится на саммите АТЭС со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Они продолжат обсуждать способы урегулирования конфликта на Украине.