Орешкин занял пост замруководителя администрации президента | 360°

Власть 14 мая 2024, 13:34 Орешкин занял пост замруководителя администрации президента Путин назначил Орешкина замруководителя администрации президента Пресс-служба Кремля

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Бывшего помощника президента по экономическим вопросам Максима Орешкина назначили замруководителя администрации главы государства. Указ подписал российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Своими указами глава государства назначил <…> Орешкина Максима Станиславовича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации», — указали в Кремле.

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Орешкин работал в Центробанке, Росбанке и «Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк», а также в «ВТБ Капитал». С 2013 по 2015 год являлся главой департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина, затем перешел на должность замминистра финансов. В 2016 году — министр экономического развития России, затем стал работать в администрации президента.

Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации 14 мая. Пост руководителя сохранился за Антоном Вайно.