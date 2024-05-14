Орешкин занял пост замруководителя администрации президента | 360°

14 мая 2024, 13:34
Орешкин занял пост замруководителя администрации президента
Путин назначил Орешкина замруководителя администрации президента
Бывшего помощника президента по экономическим вопросам Максима Орешкина назначили замруководителя администрации главы государства. Указ подписал российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Своими указами глава государства назначил <…> Орешкина Максима Станиславовича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации», — указали в Кремле.
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Орешкин работал в Центробанке, Росбанке и «Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк», а также в «ВТБ Капитал». С 2013 по 2015 год являлся главой департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина, затем перешел на должность замминистра финансов. В 2016 году — министр экономического развития России, затем стал работать в администрации президента.
Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации 14 мая. Пост руководителя сохранился за Антоном Вайно.
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Владимир Путин
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