Вайно останется главой администрации президента России | 360°

Власть 14 мая 2024, 11:04 Вайно останется главой администрации президента России Путин переназначил Вайно руководителем администрации президента России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сохранил пост руководителя своей администрации за Антоном Вайно. Указ о его переназначении опубликовали на сайте Кремля.

«Вайно Антона Эдуардовича — Руководителем Администрации Президента Российской Федерации», — распорядился глава государства.

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Чиновник занимал этот пост с августа 2016 года, а предыдущие четыре года работал замруководителя администрации президента. Вайно родился в 1972 году в Таллине. В разные годы работал в управлении протокола президента и аппарате правительства.

Первыми заместителями главы администрации Путин назначил Алексея Громова и Сергея Кириенко, заместителями — Максима Орешкина, Дмитрия Козака, Магомедсалама Магомедова, Владимира Островенко. Дмитрий Песков продолжит занимать должность замруководителя администрации — пресс-секретаря президента.