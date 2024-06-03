Одной из тем переговоров Путина с Си Цзиньпином стала работа китайских банков

FT: Путин и Си Цзиньпин в мае обсудили банки, Украину и «Силу Сибири — 2»

На майских переговорах в Китае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили условия поставок по газопроводу «Сила Сибири — 2», участие в саммите по Украине в Швейцарии и работу банков. Издание Financial Times назвало это главными темами встречи.

По информации журналистов, Путин и Си говорили о запросе Китая по газу. Принимающая сторона рассчитывала получать его по цене, близкой к субсидируемой внутри страны. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в переговорах не участвовал.

Другой темой встречи стало расширение присутствия китайских банков в России. Автор статьи заявил, что сторонам удалось достичь прогресса в этом вопросе. Кроме того, политики обсудили позицию Китая по украинскому мирному саммиту в Швейцарии — КНР, как известно, отказалась ехать на это мероприятие.

Визит Путина в Китай стал его первой зарубежной поездкой после инаугурации. Президент посетил Пекин и Харбин.