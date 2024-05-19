«Теплые объятия». Путин и Си Цзиньпин бросили вызов Западу | 360°

19 мая 2024, 03:49
«Теплые объятия». Путин и Си Цзиньпин бросили вызов Западу
NYT: Си Цзиньпин продемонстрировал Западу непоколебимость поддержки Путина
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировал Западу незыблемость поддержки России со стороны Китая. Об этом написала газета The New York Times.
Как отметили авторы публикации под названием «Теплые объятия Си Цзиньпина с Путиным в Китае — вызов Западу», китайский лидер показал руководителям западных стран неудобную реальность.
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«Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему (Си Цзиньпину — прим. ред.) читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой», — подчеркнули в статье.
Ранее помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры РФ и КНР провели переговоры успешно и с хорошим настроением. По его слова «химия» между ними упрочилась.
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