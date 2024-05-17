«Мы скоро уедем». Путин с улыбкой извинился перед жителями Харбина за неудобства | 360°

Мир 17 мая 2024, 14:19 «Мы скоро уедем». Путин с улыбкой извинился перед жителями Харбина за неудобства Путин попросил прощения у жителей Харбина за причиненные визитом неудобства РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин обратился к жителям Харбина и извинился за жесткие меры безопасности из-за приезда российской делегации. Об этом сообщил Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА «Новости».

В Харбине российский лидер проводит встречу со студентами местного политехнического университета. Глава государства отметил, что в городе ввели строгие меры безопасности, которые могут принести неудобства местным жителям.

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«Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем. Жизнь вернется в нормальное русло», — указал Путин.

Он напомнил, что в Харбине сейчас находится большое количество представителей прессы, поэтому профессионалы следят, чтобы на встрече был высокий уровень безопасности.

«Я все понимаю, наверное, так и надо. Но в любом случае это вызывает определенные неудобства для граждан», — заключил глава государства.

Ранее Санкт-Петербургский государственный университет и Харбинский политех договорились открыть образовательный центр. Он станет одним из флагманов российско-китайского сотрудничества в научной и образовательной сферах, указал Путин.