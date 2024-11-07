«Общался много». Путин рассказал о ночевке на ранчо Буша-младшего

Путин сообщил, что ночевал у Буша-младшего на ранчо в Техасе и у его родителей

Несмотря на политические разногласия, президент России Владимир Путин много общался с Джорджем Бушем — младшим. Он рассказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай», как ночевал на его ранчо.

«Я с ним общался много лично. Ночевал у него дома, на ранчо в Техасе. Встречался с его родителями и у них дома, и они приезжали ко мне», — сказал он.

Президент опроверг слухи о безграмотности и низком интеллекте Буша-младшего. Путин сказал, что при общении он ни в чем не уступал участникам клуба «Валдай». Он также рассказал о беседе с Бушем-старшим о блокировании Олимпиады в Москве. Американский политик признал это большой ошибкой.

Глава государства назвал всех президентов США интересными людьми и заявил о готовности восстановить отношения с западными политиками. Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и признался, что поведение республиканца во время покушения в Пенсильвании впечатлило его.