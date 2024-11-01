Стало известно, что сказал Медведеву Буш-младший о Саакашвили 2004 году

Бывший американский лидер Джордж Буш-младший в 2004 году назвал действовавшего тогда главу Грузии Михаила Саакашвили «хорошим парнем». Об этом рассказал в беседе с RT заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вспомнив их дружеский диалог с политиком.

По словам Медведева, это произошло когда он возглавлял администрацию президента России и отправился в США по работе. Там политик встретился с Джорджем Бушем-младшим.

«Мы буквально чуть-чуть пообщались о российско-американских отношениях <…> В такой дружеской манере, все нормально», — рассказал зампред Совбеза РФ.

Он отметил, что в разговоре Буш-младший перешел на тему Грузии, назвав Саакашвили «хорошим парнем». Тогда это утверждение показалось Медведеву удивительным. Он ответил фразой «поживем-увидим».

«Как говорят у нас, „как накаркал“ Джордж Буш-младший», — подытожил заместитель совета безопасности.

Ранее Дмитрий Медведев назвал категорию мигрантов, которые должны покинуть Россию. По его мнению, это те, кто нигде не учится и не работает.