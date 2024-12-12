«Обязательно уйду, но не сейчас». Травникова взбесили новые слухи об отставке

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что покинет пост, «но не сейчас». Его процитировало РИА «Новости» .

«Что касается моего ухода. Все семь лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год — весной и осенью <…> Просто честно отвечу. Я обязательно уйду, но не сейчас», — сказал он.

До этого в Telegram-каналах появилась информация, что Травникова могут уволить.

Однако не все слухи о кадровых перестановках оказываются ложными. Например, в ноябре глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сложил полномочия. Он назвал это решение не простым и отметил, что всегда действовал в интересах жителей района.

В октябре уволился глава Североморска Олег Прасов. Это произошло на фоне жалоб на отопление в городе.

В Курской области губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности региона назначили Александра Хинштейна. Новый пост ему предложил президент России Владимир Путин.