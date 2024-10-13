Власти Мурманской области ввели в Североморске режим повышенной готовности из-за проблем с отоплением. Глава города Олег Прасов ушел в отставку, сообщили «Известия».
Чиновник встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. По итогам совещания Прасов сложил полномочия.
Чибисов поручил ввести в Североморске режим повышенной готовности. Он потребовал решить проблемы в сфере управления жильем. Жители массово пожаловались на перебои или полное отсутствие отопления. В начале октября губернатор собрал внеплановое совещание по этому поводу.
Прасов работал в аппарате Североморска с 2017 года. Предыдущие четыре года он трудился в аппарате правительства.
В большинстве регионов России отопительный сезон стартовал с 1 сентября по 15 октября, сообщили «Известия». В Якутии, Красноярском крае и на Чукотке коммунальщики дали тепло еще в августе.
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На фоне жалоб на отопление глава Североморска ушел в отставку
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