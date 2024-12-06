06 декабря 2024 00:02 Кризисный управленец для Курской области. Чем известен Александр Хинштейн Путин заявил, что в Курской области востребовано кризисное управление 0 0 0 Фото: Пресс-служба Кремля Власть

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Временно исполняющим обязанности губернатора Курской области стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Возглавить регион ему предложил президент России Владимир Путин, указав на востребованность кризисного управления этой территорией. Что известно о политике, назначение которого стало довольно неожиданным — в материале 360.ru.

О чем Путин говорил с Хинштейном Глава государства встретился с депутатом 5 декабря. Путин отметил, что значительная часть его деятельности связана с работой в Госдуме, но напомнил о периоде, когда Хинштейн работал советником директора Росгвардии. «В этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — сказал президент. Путин добавил, что по мере освобождения территории от ВСУ в регионе придется сделать многое для восстановления жилищно-коммунального хозяйства и экономики в целом.

Ну, а самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем. Владимир Путин президент России

Хинштейн поблагодарил главу государства за оказанное доверие и пообещал сделать все, чтобы его оправдать. «Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — подчеркнул он. Указ о назначении Хинштейна на пост врио главы приграничного региона России вступил в силу со дня подписания. В нем же уточнили, что нынешний губернатор Курской области Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. Какую он займет должность и где, пока не известно.

Как в Госдуме отреагировали на назначение Хинштейна Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новый врио губернатора Курской области умеет работать в регионе, слышит людей и способен решать волнующие жителей проблемы. «Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Государственной думы. Умеет работать в регионе. Избирался по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей. Несмотря на сложность, одерживал победу на конкурентной основе», — привело мнение Володина РИА «Новости». Госдума, пообещал он, поможет Хинштейну в социально-экономическом развитии региона и оказании помощи людям. «У него должно все получиться. Со своей стороны будем помогать ему в социально-экономическом развитии Курской области, оказании помощи людям», — подчеркнул Володин.

Фото: РИА «Новости»

Биография Александра Хинштейна Новый врио главы Курской области — москвич, родился в 1974 году в семье инженеров. Получил высшее образование в МГУ, где в 2001 году окончил факультет журналистики. Спустя шесть лет — в 2007-м — защитил диплом юриста в Московском университете МВД России. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по «Программе переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров». Широкую известность Хинштейн получил благодаря громким журналистским расследованиям о коррупции. После его публикаций возбуждали уголовные дела, а высокопоставленные чиновники, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб уходили в отставку или несли ответственность перед законом. С 1992 года Хинштейн работал корреспондентом, спецкором и обозревателем в «Московском комсомольце», в 1999–2002 годах был автором и ведущим программы «Секретные материалы» на ТВЦ.

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Политическая карьера Хинштейна началась в декабре 2003 года, когда его избрали депутатом Госдумы по Семеновскому одномандатному избирательному округу в Нижегородской области. Он стал одним из самых молодых парламентариев на тот момент.

За период работы в Госдуме был инициатором множества законопроектов в области уголовного, административного и гражданского права. С февраля 2020 года вошел в правительственную комиссию по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Является председателем думского комитета по информполитике Несмотря на депутатскую деятельность, Хинштейн не забросил журналистику, регулярно публикуется, ведет свой Telegram-канал и сотрудничает со многими СМИ. Он стал автором 10 книг и выступал редактором-составителем мемуаров Ивана Серова «Записки из чемодана». Женат, воспитывает двух сыновей.