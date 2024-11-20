Глава Суджанского района Богачев добровольно сложил полномочия

Глава Суджанского района Богачев ушел в отставку после разговора с губернатором

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев добровольно сложил полномочия, объяснив решение размышлениями и разговором с губернатором. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен», — написал он.

Богачев добавил, что благодарен каждому жителю района за откровенные разговоры и критику. Это помогало ему оценить ситуацию с разных сторон. Он также пожелал губернатору региона Алексею Смирнову успеха и плодотворной работы.

По словам Богачева, уважения также заслуживает его команда, с которой он вместе долго работал, решал множество задач, чтобы помочь другим людям. Он подчеркнул, что остается на родной земле и продолжит помогать землякам и дальше.

Пока неизвестно, кто придет ему на смену.

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