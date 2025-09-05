Ушаков: запроса от США на разговор Путина и Трампа пока не было

Помощник президента России Юрий Ушаков не смог точно сказать, состоится ли диалог Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время. Как сообщил ТАСС , российский дипломат ответил, что не знает.

Ушаков отметил, что пока не поступало информации о запросе от США на проведение разговора между Трампом и Путиным.

«Об этом я не слышал», — ответил он на вопрос о поступлении запроса.

Ранее Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил в соцсети фото с Путиным на Аляске. На снимке главы сверхдержав смотрят воздушное приветствие американских истребителей.

Кроме того Американский лидер подтвердил, что намерен поговорить с Путиным по телефону. Однако заявления Трампа немного противоречивы: перед тем как анонсировать телефонные переговоры с российским президентом, глава США сказал, что у него нет никакого послания для Путина.