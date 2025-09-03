Трамп заявил, что у него нет никакого послания для Путина

Президент США Дональд Трамп в среду сказал, что у него нет специального послания для российского лидера Владимира Путина. По его словам, Путин «знает» его позицию, сообщило РИА «Новости» .

«У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщили «Известия», Трамп заверила, что Вашингтон примет меры, если не будет доволен ходом урегулирования украинского конфликта.

В среду Путин заявил, что Россия замечает стремление администрации Трампа найти выход из украинского кризиса.

Ранее Трамп в истерике попросил Си Цзиньпина «передать привет» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Он обвинил Россию, Китай и Северную Корею в подготовке заговора. Путин прокомментировал заявление Дональда Трампа о «сговоре» РФ, КНР и КНДР. Российский лидер отметил, что американский президент не лишен чувства юмора.