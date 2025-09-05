Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил в соцсети фото с Путиным на Аляске

После телефонного разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social совместную фотографию с российским коллегой Владимиром Путиным, сделанную на Аляске. На фото главы сверхдержав смотрят воздушное приветствие американских истребителей.

Также американский президент выложил фотографию, на которой запечатлены бомбардировщик и истребитель в небе над Аляской во время шоу, устроенного в честь прилета Путина. Трамп никак публикацию не прокомментировал.

Американский лидер позвонил европейским главам во время встречи «коалиции желающих» в Елисейском дворце. После разговора с Трампом среди европейцев воцарилось «недовольство и разочарование», члены коалиции выразили сомнение, что президент США введет новые санкции против России.

Во время разговора Трамп выразил негодование, что страны ЕС продолжают закупать российскую нефть. По словам спецпредставителя Стивена Уиткоффа, они делают это через Индию.