Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным

Трамп рассчитывает в ближайшие дни поговорить по телефону с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Трансляцию встречи политика с журналистами вел Fox News .

Побеседовать с президентом России Трамп намерен в ближайшие дни. Речь идет о телефонных переговорах.

После разговора, заявил американский политик, он «примет решение, как относиться к России».

Всего за полчаса до этого, на той же конференции, Трамп сказал, что у него нет послания для российского лидера Владимира Путина. Поскольку тот, по словам главы Белого дома, «знает мою позицию и примет решение так или иначе».

Во время брифинга один из журналистов спросил у Трампа, почему тот не предпринял никаких действий, чтобы повлиять на решение Владимира Путина касательно Украины. Этот вопрос расстроил президента США.