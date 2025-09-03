Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным
Трамп рассчитывает в ближайшие дни поговорить по телефону с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Трансляцию встречи политика с журналистами вел Fox News.
Побеседовать с президентом России Трамп намерен в ближайшие дни. Речь идет о телефонных переговорах.
После разговора, заявил американский политик, он «примет решение, как относиться к России».
Всего за полчаса до этого, на той же конференции, Трамп сказал, что у него нет послания для российского лидера Владимира Путина. Поскольку тот, по словам главы Белого дома, «знает мою позицию и примет решение так или иначе».
Во время брифинга один из журналистов спросил у Трампа, почему тот не предпринял никаких действий, чтобы повлиять на решение Владимира Путина касательно Украины. Этот вопрос расстроил президента США.
Откуда вы знаете, что никаких действий не предпринималось? Вторичные санкции против Индии, это называется "никаких действий"? <…> И я еще не перешел ко второй или третьей фазе.
Дональд Трамп
Ранее Трамп поручил Пентагону подготовить ВС США к сдерживанию России и Китая.