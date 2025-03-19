Новый глава «Роскосмоса» Баканов смутился, узнав, что россиянки назвали его крашем

Дмитрий Баканов, в феврале этого года занявший пост главы «Роскосмоса», смутился, когда услышал, что россиянки называют его крашем. Видео разговора с чиновником опубликовал корреспондент Александр Юнашев в своем Telegram-канале .

На видео, которое появилось в канале журналиста, запечатлен момент его внезапной встречи с Бакановым перед встречей Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Юнашев спросил, знает ли глава «Роскосмоса» о том, что его окрестили крашем и приятно ли ему такое звание. Услышав это он смутился и ответил, что «приятно будет, если результат покажем в космосе соответствующий».

«Вынужден огорчить барышень, окрестивших нового главу „Роскосмоса“ Дмитрия Баканова „самым красивым чиновником“. Он, конечно, просто космос, но все его мысли там же», — заключил Юнашев.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса в феврале 2025 года. Сразу же после этого интернет-пользователи стали разглядывать его снимки и высоко оценили внешность нового руководителя госкорпорации.