«Космический модник». В интернете оценили внешность нового главы Роскосмоса
Ura.ru: мнения интернет-пользователей о новом главе Роскосмоса разделились
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса. Ura.ru изучило, как интернет-пользователи оценивают внешность нового руководителя госкорпорации.
Часть пользователей восхищаются внешностью Баканова, сравнивая его со Штирлицем в исполнении Вячеслава Тихонова или американским актером Томом Харди. Один из комментаторов даже назвал его «космическим модником».
Однако другие с ними не согласились и написали, что в его внешности нет ничего особенного и что Баканов пытается копировать Илона Маска.
«Таких лиц, как у Гагарина, уже нет…» — написал один из пользователей.
До этого Баканов занимал должность замминистра транспорта, а ранее руководил компанией «Спутниковая система „Гонец“ — единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких претензий к ушедшему в отставку экс-главе госкорпорации Юрию Борисову. Он объяснил это решение кадровой ротацией.