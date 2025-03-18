«Извините, блин!» Путин чуть не выругался из-за попрания Западом правовых норм

Российский лидер Владимир Путин едва не выругался, говоря о попрании Западом международных правовых норм. Эту тему подняли во время встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: „Делаем так“. Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] — но так же нельзя, это противоречит [нормам]. „Ну ничего, что противоречит, так целесообразно“», — рассказал президент.

Это касается в том числе сферы экономики, добавил Путин. По его словам, на Западе все отбирают и замораживают, делают это «грубо и нецивилизованно».

Глава государства также прокомментировал желание некоторых зарубежных компаний вернуться на российский рынок. Интересы отечественных предприятий будут в приоритете, пообещал Путин.