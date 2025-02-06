Директором Роскосмоса назначили замминистра транспорта Баканова

Новым генеральным директором государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос» стал Дмитрий Баканов, который был заместителем министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подписал Указ „О генеральном директоре Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“», — отметили в администрации президента.

До работы в Минтрансе Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“ — единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

Глава государства также освободил Юрия Борисова от должности главы Роскосмоса.

До перехода в госкорпорацию летом 2022 года тот являлся заместителем председателя правительства и курировал вопросы развития ВПК. Перед этим Борисов занимал должность замминистра обороны.

Ранее Путин уволил с поста заместителя главы Минюста Всеволода Вуколова. Эту должность тот занимал с 21 сентября 2021 года.