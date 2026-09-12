Дизель на украинских АЗС подорожал до 100 гривен за литр впервые в истории

УНН: дизель на Украине стал стоить дороже 100 гривен за литр

Стоимость дизельного топлива на Украине достигла 100 гривен за литр. Первой эту отметку преодолела сеть автозаправок SOCAR, сообщило издание УНН .

Цены на топливо на украинских АЗС начали меняться утром 12 сентября. На заправках WOG дизель пока продают по 99,90 гривны за литр, а на станциях «Укрнафты» стоимость составляет 95,90 гривны.

Рост цен сопровождает сохраняющийся дефицит дизельного топлива. Проблемы с поставками начались летом и за две недели привели к подорожанию горючего на 15–17%. Тогда участники рынка прогнозировали достижение отметки в 100 гривен, однако цены остановились ниже этого уровня.

Ситуацию на топливном рынке осложняет одновременно несколько факторов. Украинские трейдеры столкнулись с трудностями при поиске поставщиков, поскольку не работают черноморские порты, а спрос на дизель в странах ЕС остается высоким, констатировали журналисты.