Дизель на украинских АЗС подорожал до 100 гривен за литр впервые в истории
УНН: дизель на Украине стал стоить дороже 100 гривен за литр
Стоимость дизельного топлива на Украине достигла 100 гривен за литр. Первой эту отметку преодолела сеть автозаправок SOCAR, сообщило издание УНН.
Цены на топливо на украинских АЗС начали меняться утром 12 сентября. На заправках WOG дизель пока продают по 99,90 гривны за литр, а на станциях «Укрнафты» стоимость составляет 95,90 гривны.
Рост цен сопровождает сохраняющийся дефицит дизельного топлива. Проблемы с поставками начались летом и за две недели привели к подорожанию горючего на 15–17%. Тогда участники рынка прогнозировали достижение отметки в 100 гривен, однако цены остановились ниже этого уровня.
Ситуацию на топливном рынке осложняет одновременно несколько факторов. Украинские трейдеры столкнулись с трудностями при поиске поставщиков, поскольку не работают черноморские порты, а спрос на дизель в странах ЕС остается высоким, констатировали журналисты.