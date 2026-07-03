Новак поручил нарастить поставки топлива в регионы

Заместитель председателя правительства России Александр Новак потребовал от нефтяных компаний направить больше топлива в регионы, где возникли сложности со снабжением. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Совещание Новак посвятил ситуации на внутреннем топливном рынке. Отдельно участники обсудили Иркутскую область и Забайкальский край: там, по данным правительства, сохраняется напряженная обстановка с обеспечением нефтепродуктами.

Руководители этих регионов рассказали о текущих запасах, графиках подвоза и мерах, которые власти приняли для стабилизации ситуации.

«Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее правительство России на три месяца снизило норматив обязательной биржевой продажи бензина АИ-95 с 15% до 10% от объема производства.