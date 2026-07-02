Правительство России снизило норматив бензина на бирже до 10%

Правительство: норматив продаж бензина на бирже снизили с 15% до 10%

Правительство России на три месяца снизило норматив обязательных продаж на бирже бензина пятого класса с 15% до 10% от объема производства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Новые правила начали действовать 1 июля и сохранятся до 30 сентября 2026 года.

«Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов», – подчеркнули в правительстве.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицита топлива на российском рынке нет, а отдельные сбои связаны прежде всего с доставкой нефтепродуктов. По его словам, правительство ежедневно взаимодействует с нефтяными компаниями и оперативно закрывает возникающие проблемы.